Swedbank
Swedbank Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Estonia på Swedbank uppgår till €66.4K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swedbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Medianpaket
company icon
Swedbank
Software Engineer
Tallinn, HA, Estonia
Totalt per år
€66.4K
Nivå
L3
Grundlön
€66.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Swedbank?

€160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Най-високоплатеният пакет за Mjukvaruingenjör в Swedbank in Estonia е с годишно общо възнаграждение от €78,728. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swedbank за позицията Mjukvaruingenjör in Estonia е €38,769.

