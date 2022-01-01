Splunk Löner

Företagskatalog
Splunks löner varierar från $51,822 i total ersättning per år för en Säljingenjör i den lägre delen till $733,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Splunk. Senast uppdaterad: 8/30/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Produktchef
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Försäljning
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Chef för mjukvaruingenjörer
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Produktdesigner
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX-Designer

Lösningsarkitekt
P4 $229K
P5 $282K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Datavetare
Median $265K
Marknadsföring
P2 $106K
P5 $268K
Teknisk programchef
Median $224K
Finansanalytiker
Median $145K
Programchef
Median $170K
Säljingenjör
Median $51.8K
Informationsteknolog (IT)
Median $157K
Rekryterare
Median $141K
Teknisk skribent
Median $145K
Projektledare
Median $156K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $425K
Revisor
$252K

Teknisk Revisör

Chef för affärsoperationer
$147K
Affärsanalytiker
Median $161K
Affärsutveckling
$63.3K
Stabschef
$371K
Kundservice
$229K
Dataanalytiker
$167K
Personalresurser
$249K
Managementkonsult
$153K
Marknadsföringsoperationer
$162K
Produktdesignchef
$481K
Intäktsoperationer
$200K
Totalersättning
$241K
UX-forskare
$129K
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Splunk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Splunk omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Splunk är Produktchef at the P7 level med en årlig total ersättning på $733,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Splunk är $227,427.

