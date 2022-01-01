Splunk Löner

Splunks löner varierar från $51,822 i total ersättning per år för en Säljingenjör i den lägre delen till $733,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Splunk. Senast uppdaterad: 8/30/2025
What do Product Managers even do?
Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Splunk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Splunk omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.