Okta Löner

Oktas löner varierar från $66,000 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $868,333 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Okta. Senast uppdaterad: 9/17/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Produktchef
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marknadsföring
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Produktmarknadsföringschef

Säljingenjör
Median $200K
Försäljning
Median $195K
Lösningsarkitekt
Median $213K

Molnsäkerhetsarkitekt

Teknisk programchef
Median $220K
Produktdesigner
Median $143K

UX-Designer

Informationsteknolog (IT)
Median $185K
Affärsoperationer
Median $240K
Affärsanalytiker
Median $257K
Kundservice
Median $150K
Programchef
Median $249K
Rekryterare
Median $166K
Administrativ assistent
Median $66K
Revisor
$310K

Teknisk Revisör

Chef för affärsoperationer
$210K
Affärsutveckling
$76.5K
Stabschef
$169K
Kundsuccess
$149K
Dataanalytiker
$213K
Datavetare
$206K
Finansanalytiker
$221K
Personalresurser
$184K
Juridik
$214K
Cybersäkerhetsanalytiker
$145K
Teknisk Kontoansvarig
$141K
Teknisk skribent
Median $144K
UX-forskare
$118K
Intjänandeschema

33.4%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Okta omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.4% intjänas under 1st-ÅR (33.40% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

No cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Okta omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

No cliff

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Okta är Chef för mjukvaruingenjörer at the Sr. Director level med en årlig total ersättning på $868,333. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Okta är $213,060.

Andra resurser