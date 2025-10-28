Företagskatalog
Societe Generale
Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Societe Generale varierar från ₹1.69M per year för L1 till ₹2.69M per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.96M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Societe Generales totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Societe Generale?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Societe Generale in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,661,308. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Societe Generale för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,965,767.

