Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Societe Generale varierar från ₹1.69M per year för L1 till ₹2.69M per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.96M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Societe Generales totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
