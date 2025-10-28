Företagskatalog
Societe Generale
  • Löner
  • Projektledare

  • Alla Projektledare löner

Societe Generale Projektledare Löner

Projektledare-ersättning in France på Societe Generale uppgår till €103K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in France uppgår till €71.4K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Societe Generales totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€79.9K
€5.5K
€17.2K
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Societe Generale?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på Societe Generale in France ligger på en årlig total ersättning på €133,673. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Societe Generale för Projektledare rollen in France är €71,530.

Andra resurser