Societe Generale
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

Societe Generale Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in France på Societe Generale uppgår till €49.5K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in France uppgår till €49.1K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Societe Generales totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Societe Generale?

Inkluderade titlar

UX-designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Societe Generale in France ligger på en årlig total ersättning på €63,738. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Societe Generale för Produktdesigner rollen in France är €42,366.

Andra resurser