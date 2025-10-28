Datavetare-ersättning in France på Societe Generale varierar från €41.3K per year för L1 till €31.1K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in France uppgår till €44.5K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Societe Generales totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
