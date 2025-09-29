Företagskatalog
ServiceTitan
Medianersättningspaketet för Rekryterare in United States på ServiceTitan uppgår till $140K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ServiceTitans totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Medianpaket
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Totalt per år
$140K
Nivå
L4
Grundlön
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$20K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på ServiceTitan?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På ServiceTitan omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

El paquet salarial més alt reportat per a un Rekryterare a ServiceTitan in United States és una compensació total anual de $221,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ServiceTitan per al rol de Rekryterare in United States és $140,000.

Andra resurser