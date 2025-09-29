Företagskatalog
ServiceTitan Kundsuccess Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Kundsuccess in United States på ServiceTitan varierar från $71.9K till $98.4K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ServiceTitans totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$77.9K - $92.4K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$71.9K$77.9K$92.4K$98.4K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På ServiceTitan omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

El paquete salarial más alto reportado para un Kundsuccess en ServiceTitan in United States tiene una compensación total anual de $98,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ServiceTitan para el puesto de Kundsuccess in United States es $71,904.

