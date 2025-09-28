Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in United States på RealPage uppgår till $274K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för RealPages totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Medianpaket
company icon
RealPage
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Totalt per år
$274K
Nivå
E11
Grundlön
$209K
Stock (/yr)
$45K
Bonus
$20K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på RealPage?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

El paquete salarial más alto reportado para un Chef för mjukvaruingenjörer en RealPage in United States tiene una compensación total anual de $327,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en RealPage para el puesto de Chef för mjukvaruingenjörer in United States es $239,000.

