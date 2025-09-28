Företagskatalog
UX-forskare-ersättning in United States på Qualtrics uppgår till $145K per year för L4. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$139K - $161K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$122K$139K$161K$177K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-forskare på Qualtrics in United States ligger på en årlig total ersättning på $177,310. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qualtrics för UX-forskare rollen in United States är $122,180.

