UX-forskare-ersättning in United States på Qualtrics uppgår till $145K per year för L4. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)