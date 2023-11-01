Novibet Löner

Novibets löner varierar från $19,591 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $32,604 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Novibet . Senast uppdaterad: 11/28/2025