Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på NCR varierar från $93.4K per year för Grade 9 till $169K per year för Grade 13. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $100K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NCRs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
