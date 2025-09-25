Företagskatalog
NCR
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

NCR Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på NCR varierar från $93.4K per year för Grade 9 till $169K per year för Grade 13. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $100K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NCRs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Instegsnivå)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på NCR?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på NCR in United States ligger på en årlig total ersättning på $169,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på NCR för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $100,000.

Andra resurser