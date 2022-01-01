Företagskatalog
ISG Löner

ISGs löner varierar från $30,055 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $84,575 för en Managementkonsult i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ISG. Senast uppdaterad: 11/22/2025

Affärsanalytiker
$83.5K
Managementkonsult
$84.6K
Produktchef
$75.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
Mjukvaruingenjör
$30.1K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ISG är Managementkonsult at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $84,575. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ISG är $79,460.

