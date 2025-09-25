Produktdesigner-ersättning in United States på NCR varierar från $93.5K per year för Grade 9 till $140K per year för Grade 11. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $133K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NCRs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
