NCR
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

NCR Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på NCR varierar från $93.5K per year för Grade 9 till $140K per year för Grade 11. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $133K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NCRs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på NCR?

Inkluderade titlar

UX-Designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på NCR in United States ligger på en årlig total ersättning på $185,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på NCR för Produktdesigner rollen in United States är $100,000.

