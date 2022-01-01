Företagskatalog
MicroStrategy
MicroStrategy Löner

MicroStrategys löner varierar från $107,100 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $320,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på MicroStrategy. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $320K
Administrativ assistent
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Affärsanalytiker
$129K
Datavetare
$225K
Produktdesigner
$107K
Produktchef
$286K
Projektledare
$200K
Försäljning
$209K
Säljingenjör
Median $263K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på MicroStrategy är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $320,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på MicroStrategy är $208,950.

Andra resurser