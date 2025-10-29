Företagskatalog
Mendix
  • Löner
  • Dataanalytiker

  • Alla Dataanalytiker löner

Mendix Dataanalytiker Löner

Medianersättningspaketet för Dataanalytiker in Netherlands på Mendix uppgår till €48.8K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mendixs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Totalt per år
€48.8K
Nivå
Medior
Grundlön
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Mendix in Netherlands ligger på en årlig total ersättning på €55,579. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mendix för Dataanalytiker rollen in Netherlands är €48,755.

