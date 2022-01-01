Mendix Löner

Mendixs löneintervall sträcker sig från $56,385 i total kompensation per år för en Dataanalytiker på den nedre änden till $195,975 för en Marknadsföring på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Mendix . Senast uppdaterad: 8/9/2025