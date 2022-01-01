Företagskatalog
Mendix
Mendix Löner

Mendixs löneintervall sträcker sig från $56,385 i total kompensation per år för en Dataanalytiker på den nedre änden till $195,975 för en Marknadsföring på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Mendix. Senast uppdaterad: 8/9/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $93.5K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $93.9K
Produktdesigner
Median $72K

Verksamhetsanalytiker
$95.2K
Dataanalytiker
$56.4K
Marknadsföring
$196K
Chef för mjukvaruutveckling
$93.6K
Lösningsarkitekt
$96.7K
FAQ

