Den genomsnittliga totalersättningen för Produktchef in Israel på Melio Payments varierar från ₪715K till ₪975K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Melio Paymentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₪765K - ₪925K
Israel
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₪715K₪765K₪925K₪975K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Melio Payments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Melio Payments in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪975,453. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Melio Payments för Produktchef rollen in Israel är ₪714,771.

