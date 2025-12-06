Logitech Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Logitech varierar från $107K per year för I1 till $277K per year för I5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $245K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Logitechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus I1 ( Instegsnivå ) $107K $107K $0 $0 I2 $ -- $ -- $ -- $ -- I3 $125K $110K $8.4K $6.2K I4 $198K $174K $16.7K $6.9K Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Logitech omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Logitech ?

Inkluderade titlar