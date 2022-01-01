GoPro Löner

GoPros löner varierar från $72,563 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $291,450 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på GoPro. Senast uppdaterad: 11/22/2025
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På GoPro omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
