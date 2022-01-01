Företagskatalog
GoPro
GoPro Löner

GoPros löner varierar från $72,563 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $291,450 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på GoPro. Senast uppdaterad: 11/22/2025

Mjukvaruingenjör
Median $72.6K
Affärsutveckling
$291K
Datavetare
$139K

Hårdvaruingenjör
$97.8K
Maskiningenjör
$187K
Produktdesigner
$189K
Produktchef
$114K
Projektledare
$111K
Teknisk programchef
$230K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På GoPro omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på GoPro är Affärsutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $291,450. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på GoPro är $139,300.

Andra resurser

