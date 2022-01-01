Företagskatalog
Root Insurance
Root Insurance Löner

Root Insurances löner varierar från $76,500 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $270,970 för en Personalresurser i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Root Insurance. Senast uppdaterad: 9/18/2025

$160K

Datavetare
Median $120K
Produktchef
Median $145K
Mjukvaruingenjör
Median $161K

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $230K
Dataanalytiker
$76.5K
Grafisk designer
$95.2K
Personalresurser
$271K
Marknadsföring
$159K
Maskiningenjör
$86.7K
Produktdesigner
$133K
Rekryterare
$86.7K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Root Insurance omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Root Insurance är Personalresurser at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $270,970. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Root Insurance är $133,280.

