Lazer Technologies
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Lazer Technologies Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på Lazer Technologies uppgår till CA$203K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lazer Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Medianpaket
company icon
Lazer Technologies
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$203K
Nivå
Senior
Grundlön
CA$203K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Lazer Technologies?

CA$225K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Lazer Technologies in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$261,162. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lazer Technologies för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$196,469.

