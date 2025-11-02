Affärsanalytiker-ersättning in United States på Indeed varierar från $97.7K per year för L1 till $214K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $158K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
$97.7K
$87.2K
$4K
$6.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L2-II
$142K
$112K
$14.2K
$16.1K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.