Rally Health Löner

Rally Healths löneintervall sträcker sig från $89,445 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $321,300 för en Datavetare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Rally Health. Senast uppdaterad: 8/20/2025

$160K

Datavetare
$321K
Personal
$89.4K
Produktdesigner
Median $153K

Produktchef
Median $210K
Rekryterare
$156K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $305K
Teknisk programchef
$219K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Rally Health omfattas Options av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)

FAQ

The highest paying role reported at Rally Health is Datavetare at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rally Health is $210,000.

Andra resurser