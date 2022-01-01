Företagskatalog
General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology Löner

General Dynamics Information Technologys löner varierar från $75,000 i total ersättning per år för en Cybersäkerhetsanalytiker i den lägre delen till $164,175 för en Teknisk programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på General Dynamics Information Technology. Senast uppdaterad: 9/13/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $112K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Systemingenjör

Informationsteknolog (IT)
Median $155K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $75K

Datavetare
Median $143K
Lösningsarkitekt
Median $133K
Affärsanalytiker
Median $91K
Dataanalytiker
Median $100K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $146K
Managementkonsult
$152K
Produktchef
$91.5K
Projektledare
$117K
Rekryterare
$98.9K
Teknisk programchef
$164K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på General Dynamics Information Technology är Teknisk programchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $164,175. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på General Dynamics Information Technology är $117,300.

Andra resurser