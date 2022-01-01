Företagskatalog
Ultimate Software
Ultimate Software Löner

Ultimate Softwares löner varierar från $70,745 i total ersättning per år för en Informationsteknolog (IT) i den lägre delen till $189,945 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ultimate Software. Senast uppdaterad: 9/21/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $110K
Affärsanalytiker
$99.5K
Datavetare
$190K

Informationsteknolog (IT)
$70.7K
Produktdesigner
$76.9K
Produktchef
$184K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at Ultimate Software is Datavetare at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,945. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ultimate Software is $104,875.

Andra resurser