Företagskatalog
First American Financial
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Lösningsarkitekt

  • Alla Lösningsarkitekt löner

First American Financial Lösningsarkitekt Löner

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in United States på First American Financial uppgår till $325K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för First American Financials totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Totalt per år
$325K
Nivå
Principal Engineer
Grundlön
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$27.3K
År på företaget
7 År
Års erfarenhet
20 År
Vilka är karriärnivåerna på First American Financial?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Lösningsarkitekt erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på First American Financial in United States ligger på en årlig total ersättning på $382,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på First American Financial för Lösningsarkitekt rollen in United States är $300,300.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för First American Financial

Relaterade företag

  • Citi
  • Freddie Mac
  • Caliber Home Loans
  • Morgan Stanley
  • Redfin
  • Se alla företag ➜

Andra resurser