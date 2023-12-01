Företagskatalog
Fastenal
Fastenal Löner

Fastenals löner varierar från $18,199 i total ersättning per år för en Informationsteknolog (IT) i den lägre delen till $120,600 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Fastenal. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $20.7K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Revisor
$33.1K
Affärsanalytiker
$60.3K

Affärsutveckling
$52.3K
Dataanalytiker
$64.3K
Datavetare
$19K
Informationsteknolog (IT)
$18.2K
Försäljning
$121K
Teknisk programchef
$25.8K
Vanliga frågor

