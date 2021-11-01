Företagskatalog
Excella
Excella Löner

Excellas löneintervall sträcker sig från $78,390 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $185,925 för en Managementkonsult på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Excella. Senast uppdaterad: 8/11/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $102K
Verksamhetsanalytiker
$78.4K
Datavetare
$158K

Managementkonsult
$186K
Produktdesigner
$95.5K
Chef för mjukvaruutveckling
$183K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Excella es Managementkonsult at the Common Range Average level con una compensación total anual de $185,925. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Excella es $129,893.

