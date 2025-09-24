Mjukvaruingenjör-ersättning in Sweden på Ericsson varierar från SEK 426K per year för JS4 till SEK 944K per year för JS8. Det yearliga medianersättningspaketet in Sweden uppgår till SEK 690K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ericssons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderade titlarSkicka in ny titel