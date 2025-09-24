Företagskatalog
Ericsson
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Ericsson Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in Sweden på Ericsson varierar från SEK 426K per year för JS4 till SEK 944K per year för JS8. Det yearliga medianersättningspaketet in Sweden uppgår till SEK 690K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ericssons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
JS4
(Instegsnivå)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Ericsson?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Forskare

Vanliga frågor

Didžiausias atlyginimų paketas Mjukvaruingenjör pozicijai Ericsson in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 944,383. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ericsson Mjukvaruingenjör pozicijai in Sweden yra SEK 690,136.

