Ciena Löner

Cienas löner varierar från $33,419 i total ersättning per år för en Teknisk skribent i den lägre delen till $275,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ciena. Senast uppdaterad: 10/13/2025
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Ciena omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
