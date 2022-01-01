Företagskatalog
Ciena
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Ciena Löner

Cienas löner varierar från $33,419 i total ersättning per år för en Teknisk skribent i den lägre delen till $275,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ciena. Senast uppdaterad: 10/13/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend-Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Embedded Systems Software Engineer

Hårdvaruingenjör
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optisk ingenjör
Median $83.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $275K
Affärsanalytiker
$86.7K
Kundservice
$87.3K
Chef för datavetenskap
$139K
Datavetare
$78.9K
Managementkonsult
$180K
Marknadsföring
$252K
Maskiningenjör
$66.8K
Produktdesigner
$101K
Försäljning
Median $116K
Säljingenjör
$150K
Lösningsarkitekt
$110K
Teknisk programchef
$95.8K
Teknisk skribent
$33.4K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ciena omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Ciena är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $275,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ciena är $103,078.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Ciena

Relaterade företag

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Se alla företag ➜

Andra resurser