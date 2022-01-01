DraftKings Löner

DraftKingss löneintervall sträcker sig från $86,028 i total kompensation per år för en Rekryterare på den nedre änden till $302,625 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på DraftKings . Senast uppdaterad: 8/18/2025