DraftKings Löner

DraftKingss löneintervall sträcker sig från $86,028 i total kompensation per år för en Rekryterare på den nedre änden till $302,625 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på DraftKings. Senast uppdaterad: 8/18/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Site Reliability-ingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
L7 $249K
L6 $303K
Produktchef
L8 $205K
L7 $193K

Verksamhetsanalytiker
Median $112K
Datavetare
Median $175K
Dataanalytiker
Median $90K
Produktdesigner
Median $148K
Chef för datavetenskap
$265K
Finansanalytiker
$159K
Marknadsföring
$124K
Programchef
$92.5K
Rekryterare
$86K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På DraftKings omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på DraftKings är Chef för mjukvaruutveckling at the L6 level med en årlig total kompensation på $302,625. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på DraftKings är $175,000.

