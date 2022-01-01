Företagskatalog
Grubhub Löner

Grubhubs löneintervall sträcker sig från $19,632 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $320,000 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Grubhub. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Site Reliability-ingenjör

Produktchef
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $320K

Datavetare
Median $150K
Verksamhetsanalytiker
Median $95K
Dataanalytiker
Median $140K
Chef för datavetenskap
Median $185K
Revisor
$126K
Verksamhetsoperationer
$296K
Chef för verksamhetsoperationer
$125K
Finansanalytiker
$87.6K
Personal
$74.6K
Marknadsföring
$51K
Marknadsföringsoperationer
$103K
Partnerchef
$115K
Produktdesigner
$19.6K
Programchef
$160K
Rekryterare
$101K
Försäljning
$128K
Lösningsarkitekt
$85.6K

Dataarkitekt

Teknisk programchef
$101K
UX-forskare
$98K
Intjäningsschema

40%

ÅR 1

30%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Grubhub omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 40% tjänar in i 1st-ÅR (40.00% årligen)

  • 30% tjänar in i 2nd-ÅR (7.50% kvartalsvis)

  • 15% tjänar in i 3rd-ÅR (3.75% kvartalsvis)

  • 15% tjänar in i 4th-ÅR (3.75% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Grubhub omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Grubhub är Chef för mjukvaruutveckling med en årlig total kompensation på $320,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Grubhub är $127,379.

