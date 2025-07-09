DotPe Löner

DotPes löneintervall sträcker sig från $3,629 i total kompensation per år för en Marknadsföringsoperationer på den nedre änden till $53,678 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på DotPe . Senast uppdaterad: 8/18/2025