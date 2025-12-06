Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in United States på Dell Technologies varierar från $191K per year för M8 till $275K per year för E1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $360K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
M7
$ --
$ --
$ --
$ --
M8
$191K
$166K
$10.9K
$14.6K
M9
$236K
$187K
$22K
$26.9K
M10
$339K
$229K
$59.3K
$49.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.