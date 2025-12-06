Programchef-ersättning in United States på Dell Technologies varierar från $182K per year för L6 till $242K per year för L10. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $161K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$182K
$166K
$0
$15.8K
L7
$137K
$120K
$6.7K
$10.4K
L8
$146K
$129K
$5K
$12K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)
