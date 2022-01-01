Företagskatalog
ConocoPhillips
ConocoPhillips Löner

ConocoPhillipss löner varierar från $80,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $402,000 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ConocoPhillips. Senast uppdaterad: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Mjukvaruingenjör
Median $80K
Revisor
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Affärsanalytiker
$88.8K
Affärsutveckling
$402K
Kemisk ingenjör
$121K
Datavetare
$287K
Finansanalytiker
$174K
Geologisk ingenjör
$275K
Maskiningenjör
$279K
Produktchef
$127K
Teknisk programchef
$212K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ConocoPhillips är Affärsutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $402,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ConocoPhillips är $150,499.

