General Motors Löner

General Motorss löner varierar från $44,446 i total ersättning per år för en Managementkonsult i den lägre delen till $277,400 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på General Motors . Senast uppdaterad: 9/13/2025