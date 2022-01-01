General Motors Löner

General Motorss löner varierar från $44,446 i total ersättning per år för en Managementkonsult i den lägre delen till $277,400 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på General Motors. Senast uppdaterad: 9/13/2025
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På General Motors omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
