General Motors
General Motors Löner

General Motorss löner varierar från $44,446 i total ersättning per år för en Managementkonsult i den lägre delen till $277,400 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen.

$160K

Mjukvaruingenjör
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobilmjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Systemingenjör

Forskare

Datavetare
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Hårdvaruingenjör
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Inbyggd Hårdvaruingenjör

Maskiningenjör
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Tillverkningsingenjör

CAE-Ingenjör

Produktchef
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Produktdesigner
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX-Designer

Lösningsarkitekt
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Dataarkitekt

Molnarkitekt

Molnsäkerhetsarkitekt

Affärsanalytiker
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Informationsteknolog (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Chef för mjukvaruingenjörer
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Teknisk programchef
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektledare
L6 $114K
L7 $143K
Programchef
L6 $128K
L7 $160K
Finansanalytiker
L5 $98.9K
L6 $110K
Styringenjör
L5 $94K
L6 $115K
Marknadsföring
Median $120K
Rekryterare
Median $200K
Affärsutveckling
Median $148K
Dataanalytiker
Median $123K
Revisor
Median $100K

Teknisk Revisör

Cybersäkerhetsanalytiker
Median $100K
Chef för datavetenskap
Median $200K
Grafisk designer
Median $135K
Personalresurser
Median $102K
Försäljning
Median $100K
Administrativ assistent
$60.5K
Chef för affärsoperationer
$225K
Företagsutveckling
$86.2K
Kundservice
$135K
Elektroingenjör
$137K
Juridik
$116K
Managementkonsult
$44.4K
Marknadsföringsoperationer
$89.6K
Materialingenjör
$213K
Optisk ingenjör
$198K
UX-forskare
$149K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På General Motors omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på General Motors är Chef för mjukvaruingenjörer at the L9 level med en årlig total ersättning på $277,400. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på General Motors är $130,446.

