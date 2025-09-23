Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Citadel varierar från $405K per year för L1 till $608K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $525K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
