Ramp Löner

Ramps löner varierar från $76,380 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $595,400 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ramp. Senast uppdaterad: 10/25/2025

Mjukvaruingenjör
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend-Mjukvaruingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktdesigner
Median $189K

UX-Designer

Webbdesigner

Rekryterare
Median $135K

Produktchef
Median $275K
Marknadsföring
Median $200K

Produktmarknadsföringschef

Affärsoperationer
$149K
Affärsanalytiker
$261K
Kundservice
$76.4K
Datavetare
$161K
Personalresurser
$333K
Försäljning
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Chef för mjukvaruingenjörer
$269K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ramp omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Ramp är Mjukvaruingenjör at the Staff Software Engineer level med en årlig total ersättning på $595,400. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ramp är $259,416.

