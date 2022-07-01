Capital Rx Löner

Capital Rxs löneintervall sträcker sig från $122,640 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $150,000 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Capital Rx . Senast uppdaterad: 8/13/2025