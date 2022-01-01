Företagskatalog
Brex Löner

Brexs löner varierar från $27,078 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $630,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Brex. Senast uppdaterad: 8/28/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Datavetare
L4 $195K
L5 $395K
Produktchef
Median $440K

Chef för mjukvaruingenjörer
L5 $613K
L6 $630K
Försäljning
Median $260K
Kundservice
Median $47.9K
Affärsutveckling
Median $200K
Marknadsföring
Median $174K
Produktdesigner
Median $290K
Teknisk programchef
Median $278K
Chef för affärsoperationer
$181K
Affärsanalytiker
$81.3K
Finansanalytiker
$146K
Programchef
$245K
Rekryterare
$27.1K
Cybersäkerhetsanalytiker
$199K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Brex omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Vanliga frågor

Andra resurser