Blue Origin Löner

Blue Origins löneintervall sträcker sig från $90,000 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $249,312 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Blue Origin. Senast uppdaterad: 8/23/2025

$160K

Maskiningenjör
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Kvalitetsingenjör

Produktionsingenjör

Termisk ingenjör

CAE-ingenjör

Mjukvaruutvecklare
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Systemingenjör

Maskinvaruingenjör
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Inbyggd hårdvaruingenjör

Flygingenjör
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Teknisk programchef
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Teknisk projektledare

Produktchef
L3 $151K
L4 $249K
Materialingenjör
L2 $120K
L3 $140K
Elektroingenjör
Median $200K
Verksamhetsanalytiker
Median $90K
Projektledare
Median $146K
Verksamhetsoperationer
$102K
Kemisk ingenjör
$91.5K
Kontrollingenjör
$171K
Företagsutveckling
$246K
Dataanalytiker
$164K
Chef för datavetenskap
$244K
Finansanalytiker
$154K
Personal
$136K
IT-teknolog
$198K
Produktdesigner
$218K
Programchef
$225K
Rekryterare
$99.3K
Cybersäkerhetsanalytiker
$150K
Chef för mjukvaruutveckling
$212K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Blue Origin är Produktchef at the L4 level med en årlig total kompensation på $249,312. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Blue Origin är $151,333.

