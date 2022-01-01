Företagskatalog
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Löner

Aerojet Rocketdynes löneintervall sträcker sig från $65,325 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $180,095 för en Maskinvaruingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Aerojet Rocketdyne. Senast uppdaterad: 8/15/2025

$160K

Maskiningenjör
Median $120K
Revisor
$109K
Flygingenjör
$75.4K

Verksamhetsanalytiker
$65.3K
Datavetare
$91.5K
Maskinvaruingenjör
$180K
Programchef
$104K
Projektledare
$120K
Teknisk programchef
$96.9K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Aerojet Rocketdyne är Maskinvaruingenjör at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $180,095. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Aerojet Rocketdyne är $104,259.

Andra resurser