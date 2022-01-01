Företagskatalog
Blink Health Löner

Blink Healths löner varierar från $35,529 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $504,161 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Blink Health. Senast uppdaterad: 10/10/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend-Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $235K
Affärsanalytiker
$189K

Chef för datavetenskap
$504K
Datavetare
Median $150K
Produktdesigner
Median $165K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $275K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Blink Health omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

The highest paying role reported at Blink Health is Chef för datavetenskap at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $504,161. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blink Health is $177,025.

