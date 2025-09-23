Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in United States på Auth0 uppgår till $269K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Auth0s totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Totalt per år
$269K
Nivå
M2
Grundlön
$190K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$19K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Auth0?

$160K

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Auth0 in United States ligger på en årlig total ersättning på $413,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Auth0 för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in United States är $269,000.

Andra resurser