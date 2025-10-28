Företagskatalog
Den genomsnittliga totalersättningen för Marknadsföring in China på AppLovin varierar från CN¥397K till CN¥578K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AppLovins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CN¥455K - CN¥519K
China
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På AppLovin omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsföring på AppLovin in China ligger på en årlig total ersättning på CN¥577,898. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AppLovin för Marknadsföring rollen in China är CN¥396,693.

