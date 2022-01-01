Företagskatalog
Disney
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Disney Löner

Disneys löner varierar från $50,250 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $477,667 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Disney. Senast uppdaterad: 9/3/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Webbutvecklare

Produktchef
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Produktdesigner
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX-Designer

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Chef för mjukvaruingenjörer
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finansanalytiker
Median $109K
Datavetare
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Dataanalytiker
Median $120K
Teknisk programchef
Median $180K
Projektledare
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Affärsanalytiker
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $158K
Försäljning
Median $99.5K

Kontochef

Chef för datavetenskap
Median $400K
Programchef
Median $180K
Produktdesignchef
Median $328K
Lösningsarkitekt
Median $416K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

UX-forskare
Median $158K
Kundservice
Median $60K
Personalresurser
Median $140K
Revisor
Median $85K

Teknisk Revisör

Affärsutveckling
Median $165K
Informationsteknolog (IT)
Median $178K
Marknadsföringsoperationer
Median $150K
Rekryterare
Median $115K
Administrativ assistent
$50.3K
Affärsoperationer
$296K
Chef för affärsoperationer
$53.6K
Styringenjör
$93.5K
Företagsutveckling
$226K
Grafisk designer
$90.5K
Hårdvaruingenjör
$85.6K
Juridik
Median $266K
Managementkonsult
$86.2K
Marknadsföring
$209K

Produktmarknadsföringschef

Totalersättning
$148K
Riskkapitalist
$95.9K

Analytiker

Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Disney omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Disney omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)

  • 34% intjänas under 3rd-ÅR (17.00% halvårsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Disney omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Disney är Produktchef at the P7 level med en årlig total ersättning på $477,667. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Disney är $158,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Disney

Relaterade företag

  • Sony
  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Discovery
  • SiriusXM
  • Se alla företag ➜

Andra resurser