Disney Löner

Disneys löner varierar från $50,250 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $477,667 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Disney. Senast uppdaterad: 9/3/2025
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Disney omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
På Disney omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (16.50% halvårsvis)
33% intjänas under 2nd-ÅR (16.50% halvårsvis)
34% intjänas under 3rd-ÅR (17.00% halvårsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Disney omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
