Ansys
Ansys IT-teknolog Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för IT-teknolog på Ansys varierar från $105K till $150K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$120K - $142K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$105K$120K$142K$150K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på Ansys ligger på en årlig total ersättning på $149,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ansys för IT-teknolog rollen är $105,300.

Andra resurser

